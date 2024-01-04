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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın başlıyor

Süper Lig'in ikinci devresi olan 19. hafta yarın başlayacak. Ligde 3 karşılaşma ile başlayacak olan hafta, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gaziantep FK, Pendikspor'u ağırlarken, diğer maçlarda Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig\'de 19. hafta yarın başlıyor
04.01.2024 - 10:01,
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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de sezonun ikinci devresi 10 günlük aranın ardından yarın başlayacak. Ligde 19. hafta heyecanı yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK yarın saat 17.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Hafta 7 Ocak Pazar günü oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

6 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

7 Ocak Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe

19.00 Galatasaray - Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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