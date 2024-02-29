Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig\'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Diğer maçlarda ise Burak Şeker, Muhammet Ali Metoğlu, Burak Pakkan, Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ümit Öztürk, Murat Erdoğan, Volkan Bayarslan ve Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

29.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi:

MKE Ankaragücü- İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan

Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar:

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi:

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

Corendon Alanyaspor- Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Bitexen Antalyaspor- Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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Kaynak: AA

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