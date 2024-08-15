Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın maç programları açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Buna göre, Süper Lig'in 3. ve 4. hafta programı şöyle:
3. Hafta
23 Ağustos Cuma
21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - RAMS Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor
4. hafta
30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray
1 Eylül Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor - İSTANBUL
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