Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK Pendikspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig\'de Gaziantep FK Pendikspor\'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından her iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın kötü bir final olduğunu belirtirken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise oyuncularını tebrik ederek şehir için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

26.05.2024 22:16
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından her iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bizim için kötü bir final oldu. Antep takımı bugün oyun içerisinde özellikle birinci ve ikinci bölgeyi kapatarak bizim hatalarımızdan yararlanmak isteyeceklerini söylemiştik maç öncesi oyuncularımıza. Nitekim ilk yarıda yediğimiz golde de aynı şekilde hücuma çıkarken çok basit top kaybı arkasından yediğimiz bir gol var. Ondan sonraki süreçte oyunu dengelemeye çalıştık. Rakip ceza sahasına topla buluşmaya çalıştık ama biz hücum anlamında biraz daha pozisyona girme anlamında biraz daha üretkenlikten uzaktık. Tabii çok kolay değil. Bu maçlar, bu haftalar, oyuncuları hazırlamak, mental anlamda hazırlamak, sakatlık anlamında eksik oyuncularımız vardı. Gökcan'ın olmayışı Badou'nun olmayışı oyun içerisinde zaman zaman sıkıntılar yaşamamıza da sebebiyet verdi. Biz geldiğimiz 11 haftalık süre içerisinde hakikaten ekibimle beraber çok güzel bir sinerji yakaladık. Belki finali yapamadık ama oynadığımız oyun itibariyle de oyun içerisinde oyun gücü oluşturan bir Pendikspor ortaya çıkartmaya çalıştık. Bakacağız bundan sonraki süreçte neler olacak, neler gidecek? Yarından itibaren oturup da başkanımızla sağlıklı bir şekilde yol haritası çizmeye çalışacağız" dedi.

"Bu şehir bu ligde kalmayı hak ediyordu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise, "Öncelikle oyuncularımızı tebrik ederek sözüme başlamak istiyorum. 10 haftadır çok iyi mücadele ettiler. Evet saha içinde karakter koydular, şehir için ellerinden geleni yaptılar. Ama en önemlisi de bize hep iyi niyetli yaklaştılar. Söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Sağ olsunlar. O yüzden başrol olanlara yani oyuncularıma etmek istiyorum huzurlarınızda. Sonra başkanımıza ve yöneticilerimize verdikleri uğraş için mücadeleler için ayrıca teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da keza her yerde bizimle beraber oldular. Bizi hiç yalnız bırakmadılar ve inançlarını hep bize eşlik ettirdiler. Onlara da ayrı bir teşekkür. Onlar hak ediyordu. Bu şehir bu ligde kalmayı hak ediyordu. O yüzden de onlar adına da mutluyum. Son olarak da ekibime, ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri büyük fedakarlıkla çalıştık. İşimiz kolay değildi. Bunun farkındaydık lakin cesaretli karar aldık. Cesaretli davrandık. Çok çalıştık, çok emek verdik. Karşılığında da bu şekilde ligde kalmak ayrıca bizi çok mutlu etti. Gururlu kıldı. O yüzden de onlara da büyük bir teşekkür borçluyum. Maçla ilgili teknik anlamda bugün bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bugün kazanılması, puan alınması gereken bir maçtı. Oyuncularımız stresli, tedirgindi. Bu da gayet normal. En nihayetinde maçı kazanarak bitirdik. Ligi on birinci sırada bitirdik. Bu da önemli bir şey özgüven için. Oyuncularımı tekrardan kutluyorum. Kazandığımız için de çok mutluyum" dedi.

"Bugün şampiyon olmuş gibi kendimi çok mutlu, gururlu hissediyorum"

Şampiyon olmuşçasına sevindiğini ifade eden Selçuk İnan, "Bu benim antrenörlükteki 4. yılım. İki sene Galatasaray'da antrenörlük yaptım. Söylediğiniz gibi bir golle şampiyonluk kaçırdım antrenörken. UEFA Kupası maçları oynadım. Kötü dönemlerimiz oldu. Bunları da yaşadım. Kasımpaşa'da bir teknik direktörlük yapma fırsatım oldu. Orada da önemli işler yaptım, yaşadım. Bugün de böyle zor bir zamanda Gaziantep FK'nın başına gelmek, o riski almak, kariyerim adına çok kolay bir şey değildi belki ama artık kendimi buna hazır hissediyorum. Bütün hayatım boyunca hep sorumluluk aldım. Oynadığım bütün en alt yaş grubundan son bıraktığım güne kadar hep kaptanlık yaptım sorumluluk aldım. O yüzden de bu konuda kendimi biraz avantajlı da görüyordum, doğruyu söylemek gerekirse. Bu olaylara, bu anlara alışkınım. Evet, kümede kalmak belki şampiyonluk gibi değil ama inanın bugün belki şampiyon olmuş kadar sevindim. Çünkü oyuncuların şehrin o mutluluğunu gördüğünüzde başka bir gurur duyuyorsunuz. Zaten şampiyonluklardaki en önemli şey oynadığınız takımın taraftarlarını bu kadar mutlu görmek sizi ayrıca bir mutlu ediyor. Şimdi bugün şampiyon olmuş gibi kendimi çok mutlu, gururlu hissediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika

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