Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle sarı-lacivertliler öne geçti.

02.03.2024 20:48  Güncelleme: 20:49
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- Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin şutunu kaleci Erce uzaklaştırdı.

13. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topla beraber ilerleyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan ceza alanına hareketlenen Dzeko'nun içeriye çevirdiği topta arka direkte Osayi-Samuel'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Tadic'in ortasında Cengiz Ünder'in ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Maksimovic, Burak Yılmaz, Ghoulam, Matondo, Boudjemaa, Dele Bashiru, Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Bekaj, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik, Strandberg, Dadashov

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can, Bonucci, Oosterwolde, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Krunic, Zajc, Fred, Serdar Dursun, Batshuayi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Osayi-Samuel (dk. 25), Cengiz Ünder (dk. 40) Fenerbahçe

Sarı kart: Osayi-Samuel, Becao (Fenerbahçe), Matondo (Hatayspor)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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