- Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 40 puan topladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında toplamda 40 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, dış sahada 13 galibiyet, 1 beraberlik alarak en fazla puan toplayan takım oldu. Ayrıca, 14 deplasman maçının 10'unda kalesini gole kapattı.