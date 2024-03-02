- Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin şutunu kaleci Erce uzaklaştırdı.
13. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topla beraber ilerleyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce kornere çeldi.
25. dakikada sol kanattan ceza alanına hareketlenen Dzeko'nun içeriye çevirdiği topta arka direkte Osayi-Samuel'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 0-1
40. dakikada Tadic'in ortasında Cengiz Ünder'in ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Maksimovic, Burak Yılmaz, Ghoulam, Matondo, Boudjemaa, Dele Bashiru, Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Bekaj, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik, Strandberg, Dadashov
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can, Bonucci, Oosterwolde, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Krunic, Zajc, Fred, Serdar Dursun, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Osayi-Samuel (dk. 25), Cengiz Ünder (dk. 40) Fenerbahçe
Sarı kart: Osayi-Samuel, Becao (Fenerbahçe), Matondo (Hatayspor)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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