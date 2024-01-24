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Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Maçı İlk Yarıda Berabere - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Maçı İlk Yarıda Berabere

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da birçok gol pozisyonuna rağmen fileleri havalandıramadı. RAMS Başakşehir'den Figueiredo, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

24.01.2024 - 21:49,  Güncelleme: 21:54
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- Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Deniz Türüç, sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan'ın şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Dzeko, arka direkte topu kontrol ederek içeriye pasını aktardı. Tadic'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

22. dakikada Tadic'ten topu alan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

29. dakikada Oosterwolde Ferdi'nin pasında topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Piatek'in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Krunic'in pasında Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şutta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

44. dakikada Dzeko'nun sağdan pasında Tadic, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert şutta topu az farkla yandan auta attı.

45+2. dakikada Figueiredo, orta sahada Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Anıl Usta

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Emirhan İlkhan dk. 33), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Aleksic, Keny, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş, Josef, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Djiku, Mert Hakan Yandaş, King, Lincoln, Cengiz Ünder, Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kırmızı kart: Figueiredo (dk. 45+2) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Ba (RAMS Başakşehir), İsmail Yüksek, Oosterwolde (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Maçı İlk Yarıda Berabere
Kaynak: İHA
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