Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - 3 Fenerbahçe - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - 3 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - 3 Fenerbahçe

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada goller Banza ve Dzeko'dan geldi.

03.11.2024 21:34
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Saint-Maximin'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

55. dakikada Djiku'nun Okay'a müdahale sonrası hakem Oğuzhan Çakır VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Banza topu kaleci Livakovic'in solundan ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada Çağlar Sövüncü'nün ceza sahası içinde Banza'ya müdahalesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi.

67. dakikada beyaz noktanın başına geçen kullanan Banza topu filelerle buluşturdu. 2-1

75. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+5. dakikada Dzeko'nun yerden vuruşunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

90+11. dakikada Tadic'in yerden pasında ceza sahası içinde Amrabat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 2-3

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ubrahim Çağdaş Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Barisic dk. 89), Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Cihan Çanak dk. 88), Visca (Muhammed Cham dk. 90+7), Nwakaeme (Enis Destan dk. 88), Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Umut Güneş, Batahov, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Kotic dk. 65), Çağlar Sövüncü, Djiku (Becao dk. 59), Mert Müldür, Amrabat, Fred (İsmail Yüksek dk. 85), Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 65), Szymanski (Dzeko dk. 65), Tadic, En Nesyri

Yedekler: İrfancan Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Fred (dk. 42), Dzeko (dk. 75), Amrabat (dk. 90+11) (Fenerbahçe), Banza (dk. 58 ve 67 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ozan Tufan, Denswil, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Şenol Güneş, Enis Destan, Umut Bozok, Banza (Trabzonspor), Jose Mourinho, Osayi-Samuel, Amrabat (Fenerbahçe) - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - 3 Fenerbahçe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2 - 3 Fenerbahçe - Son Dakika
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