Trezeguet: Trabzonspor olarak hedefimize odaklanıyoruz - Son Dakika
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Trezeguet: Trabzonspor olarak hedefimize odaklanıyoruz

Trezeguet: Trabzonspor olarak hedefimize odaklanıyoruz

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından hedeflerine odaklandıklarını ve sezon sonuna kadar kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Trezeguet, takımın performansının iyi olduğunu vurgulayarak Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu belirtti ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına odaklanacaklarını ifade etti.

25.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:34
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da hücum oyuncusu Mahmoud Trezeguet, "Hedefimize bakacak olursak bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz, sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz." dedi.

Trezeguet, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyet için şükrettiğini söyledi.

Takım olarak performanslarının çok iyi olduğunu belirten Trezeguet, böyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

Mısırlı hücum oyuncusu, Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini veriyor. Trabzonspor büyük bir kulüp ve herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bunun için oynuyoruz. Hedefimize bakacak olursak bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz, sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Trezeguet, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 28 Şubat Çarşamba günü RAMS Başakşehir FK ile yapacakları maça değinerek, "Bütün herkesin mücadelesiyle inancıyla bu maça katılması gerekiyor. Daha sonra Alanya maçına odaklanacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trezeguet: Trabzonspor olarak hedefimize odaklanıyoruz - Son Dakika

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