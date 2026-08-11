Trump\'tan Infantino\'ya Destek

ABD Başkanı Donald Trump, istifa baskısı altındaki FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevinden uzaklaştırılmasının "korkunç bir hata" olacağını söyledi.Trump'ın destek açıklaması, bazı kıta konfederasyonlarının bir mektupla açıkça Infantino'ya olan güvenin sarsıldığını açıklaması sonrası geldi.Sözkonusu mektuba Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) imza attı.Mektupta, hayata geçirilmeyen FIFA Forward Enterprise (FFE) teklifi nedeniyle Infantino hedef alındı.FFE planı, Dünya Kupaları da dahil olmak üzere FIFA'nın tüm organizasyonlarının ticari haklarını ve bilet satış haklarını yönetmek üzere yeni bir şirket kurulmasını öngörüyordu. Bu şirketin yüzde 21'lik hissesi özel bir yatırım şirketine satılacaktı.Infantino plana destek vermeleri için FIFA'ya üye 211 ülke federasyonuna da 40 milyon dolar teklif etmişti.Trump bu planın 28 Temmuz'da ortaya çıkmasından bu yana Infantino'yu ilk kez açıkça savundu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'nun yerine başka birini getirmeyi düşünürse korkunç bir hata yapmış olur" dedi."Infantino harika biri. Kısa süre önce, şimdiye kadar düzenlenen Dünya Kupaları arasında dört kat farkla en başarılı olanını yönetti. Eğer giderse Dünya Kupası bir daha asla bu kadar başarılı veya karlı olamaz" mesajını paylaştı.Kriz yaratan yatırım planıyla ilgili olarak Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner'ın şirketi ön plandaydı.Trump, 31 Temmuz'da söz konusu plan için Infantino ile görüşmediğini söylemişti.Infantino'nun Trump ile yakın bir ilişkisi bulunuyor. Infantino, Aralık 2025'te ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nü Trump'a takdim etmişti.Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, başarısızlıkla sonuçlanan FFE planları nedeniyle hukuki yollara başvurabileceğini belirtmesinin yanı sıra FIFA'nın tüm organizasyonlarını boykot etme tehdidinde bulundu.Avrupa'yı temsil eden UEFA, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'i temsil eden CONCACAF ve Asya'yı temsil eden AFC'nin yayımladığı mektup, FIFA'nın dünya futbolunun yönetim organı ile Infantino'yu "zayıflatmaya" yönelik "koordineli ve süregelen bir girişim" olduğunu savunmasının ardından geldi.BBC Sport'un edindiği bilgilere göre üç konfederasyon arasında, Infantino'nun görevinde kalması halinde FIFA'dan bağımsız organizasyonlar düzenlenmesi konusunda ön görüşmeler yapıldı. Ancak diğer kaynaklara göre henüz kapsamlı görüşmelere başlanmadı.UEFA, CONCACAF ve AFC'nin mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Güven aldatma yoluyla sarsıldığında, bir kişi kendisini yetkiyi kendisine emanet eden topluluğun üzerinde gördüğünde, üzerine düşen sorumluluğu terk etmiş demektir."Açıklamada Infantino'nun adı geçmese de kaynaklar BBC Spor Servisi'ne, bunun Infantino'ya istifa ederek görevinden onurlu bir şekilde ayrılma fırsatı sunan bir çağrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .