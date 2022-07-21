TSYD Ankara Şubesi Koşusu'nu 'Unchained' kazandı - Son Dakika
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TSYD Ankara Şubesi Koşusu'nu 'Unchained' kazandı

21.07.2022 21:14
TSYD Ankara Şubesi Koşusu'nu 'Unchained' kazandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi adına düzenlenen koşu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi adına düzenlenen koşu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşti.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus olarak koşulan yarış, 2000 metre mesafe üzerinden kum pistte gerçekleştirildi. 2022 yılı TSYD Ankara Şubesi Koşusu'nu, Serdar Üzüm'ün sahibi olduğu Unchained, jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde kazandı. Oğuz Yalçın yetiştirmesi, İbrahim Bekiroğulları'nın antrenörlüğünü üstlendiği 3 yaşındaki al erkek tayın bu birinciliği kariyerinin altıncı galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Tamamı erkek 7 safkanın katılımlarıyla gerçekleştirilen mücadelenin ikincisi Serin Çocuk, üçüncüsü ise Anadolu Cihanı oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına antrenör İbrahim Bekiroğulları'na kristal şildini Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kemal Erkılıç verdi.Törene Ankara Hipodrom Müdür Yardımcısı Mehmet Acar da katıldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TSYD Ankara Şubesi Koşusu'nu 'Unchained' kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSYD Ankara Şubesi Koşusu'nu 'Unchained' kazandı - Son Dakika
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