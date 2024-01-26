TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Sivasspor\'un iç saha maçlarında görev yapan hakemlerin kartlarını koleksiyon yaptı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Türkiye'de bir ilke imza atarak, Sivasspor'un iç saha maçlarında görev yapan 30 hakemin sarı ve kırmızı kartlarını biriktirerek koleksiyon yaptı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, farklı bir koleksiyon yaptı. Çağlayan, Sivasspor'un Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iç saha maçlarında görev yapan hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu.

Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, Zorbay Küçük, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'ın da aralarında yer aldığı 30 hakemden sarı ve kırmızı kart alan Çağlayan, topladığı kartları hakemlere tek tek imzalattı.

"Türkiye'de bir ilk"

Kemal Çağlayan, konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamasında, hakemlerin imzaladığı kartlarla müsabakanın esame listesini de biriktirmeye başladığını söyledi. Çağlayan, "46 yıllık gazeteciyim. Gazetecilik mesleği içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk projeler içerisinde yer aldım. Ama bunlardan en önemlisi olan hakemlere yönelik bir projeydi. Türkiye Spor Yazarlar Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir ile bir görüşme yaptıktan sonra hakemlerimize yönelik bir çalışma içerisine girmek istedim. Hakemlerimizin müsabakalarda görev yapmış olduğu süre içerisinde kullanmış oldukları sarı ve kırmızı kartları, hakem triyosu ile birlikte imzalayıp bunları TSYD Sivas şubesinde oluşturulacak bir fon içerisinde sergilemek istedim. Bunu hakemlerimize ilettiğim zaman da çok önemli bir şey olduklarını hakemlik açısından söylediler ve ilk kez böyle bir teklifle karşılaştıklarını söylediler. Ben de mutlu oldum. Türkiye'de ilk kez böyle bir örnek projeye imza atmaktan" dedi.

"Hakemler çok memnun kaldılar"

Çağlayan, koleksiyonda 30 hakemin kartının olduğunu söyleyerek, "Bu kartlar arasında hakemlik mesleğini bırakan hakemlerimiz de var. Bunların anılarını yaşatmak ayrıca hakemliği bırakan hakemlerimizi de belirli süreler içerisinde Sivas'a davet edip bu kartlarla birlikte yapmış oldukları çalışmaları genç gazetecilerimize veya İletişim Meslek Lisesiyle, Fakültelerde bulunan gazetecilik okuyan arkadaşlarımıza bir örnek niteliğinde bir ders niteliğinde mesajları ve bilgilerini vermek istedik. Bu nedenle de böyle bir çalışma içerisine girdik. Şu anda Türkiye'mizde görev yapan ve halen devam eden Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, Mete Kalkavan Fırat Aydınus gibi isimlerin yer aldığı kartlar mevcut şu anda elimizde. Yeni hakemlerimizin de Sivas'a geldikleri zaman sarı ve kırmızı kartlarını alıp müzede sergilemek istiyoruz. Bu bakış açımızı hakemlerin çok olumlu davrandığını gördük. Gerçekten hakemler şöyle bir söylediler. Bize verilen değeri ilk kez Sivas'ta böyle bir şeyle karşılaştık. Çok teşekkür ediyoruz. Davet edildiğimiz zaman da Sivas'a seve seve geliriz düşüncesi içerisine girdiler. Böyle bir çalışma oldu. Ama bu çalışma giderek artmaya başladı. Adeta sarı ve kırmızı kartlardan oluşan bir koleksiyon haline geldi. Bu koleksiyonu sergileyip gelecek nesillere bırakmak düşüncesi içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

"Kartları görenler heyecan yaşıyor"

Çağlayan son olarak, kartları görenlerin büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, "Zaman zaman gelip kartları görmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Özellikle müsabaka anındaki sporculara verilen sarı ve kırmızı kartların dakikalarının yazıldığı kartlar var. Bunlar daha çok rağbet görüyor. Bizim ayrıca ilk teklifimiz Cüneyt Çakır'a olmuştu. En yakın zamanda yapılacak olan bir çalışmayla seve seve Sivas'a gelip gençlere mesleğini anlatmak ve bu kartla ilgili duygularını anlatmak istediler. Tüm hakem camiasına da böyle bir teklifte bulunduk. Merkez Hakem Kurulu'yla da diyaloglarımız devam ediyor. Özellikle de kartları gören veya duyanlar gelip görmek için çok büyük şeyler söylüyorlar ve heyecan yaşıyorlar" diye konuştu. - SİVAS