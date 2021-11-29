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Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu - Son Dakika

Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu

29.11.2021 13:51

Ünlü futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Yeni Malatya ile berabere kaldığı maçın ardından Feghouli'yi hedef aldı. Metin, Feghouli ile yola devam etmenin hatalı bir karar olacağını dile getirdi. Tümer Metin Sumudica hakkında ise "Tam bir şovmen" diye konuştu.

Avrupa'da fırtına gibi esen ancak ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan da 3 puanı alamadı. Tivibu yorumcusu Tümer Metin, Sofiane Feghouli için sert eleştiri yaptı.

İşte Tümer Metin'in yorumları:

Tümer Metin'den Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu! Zehir zemberek sözler

"CANER ORTASI YAPIN"

"Diagne oynuyor Galatasaray'da. Birebirde çok mu etkili? Hayır. Uzun mesafede inanılmaz mı gider, gitmez. Diagne'ye göre oyun diye bir şey olması lazım. Kenara ineceksin, cüsse avantajını kullanacaksın. Atacaksın 20 tane oraya orta. 20 tane Caner ortası yapacaksın oraya. Onu da yapmadı Galatasaray.

Tümer Metin'den Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu! Zehir zemberek sözler

"SUMUDICA, FATİH TERİM'DEN ÇOK ATILIR"

Tam bir şovmen var takımın başında. Resmen kendini attırmak için uğraştı. Ben takımımı Sumudica'ya emanet etmem. Havuz kirleniyorsa Sumudica zihniyetiyle çok kirlenir. Sumudica bu kafayla giderse 42 maç dışarda kalan Fatih Terim'den daha çok atılır.

Tümer Metin'den Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu! Zehir zemberek sözler

"FEGHOULİ HALA YATIYOR"

Az önce Feghouli, 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için."

Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Tümer Metin, Fırtına, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu - Son Dakika
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