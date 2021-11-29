Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu

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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Avrupa'da fırtına gibi esen ancak ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan da 3 puanı alamadı. Tivibu yorumcusu Tümer Metin, Sofiane Feghouli için sert eleştiri yaptı.

İşte Tümer Metin'in yorumları:

"CANER ORTASI YAPIN"

"Diagne oynuyor Galatasaray'da. Birebirde çok mu etkili? Hayır. Uzun mesafede inanılmaz mı gider, gitmez. Diagne'ye göre oyun diye bir şey olması lazım. Kenara ineceksin, cüsse avantajını kullanacaksın. Atacaksın 20 tane oraya orta. 20 tane Caner ortası yapacaksın oraya. Onu da yapmadı Galatasaray.

"SUMUDICA, FATİH TERİM'DEN ÇOK ATILIR"

Tam bir şovmen var takımın başında. Resmen kendini attırmak için uğraştı. Ben takımımı Sumudica'ya emanet etmem. Havuz kirleniyorsa Sumudica zihniyetiyle çok kirlenir. Sumudica bu kafayla giderse 42 maç dışarda kalan Fatih Terim'den daha çok atılır.

"FEGHOULİ HALA YATIYOR"

Az önce Feghouli, 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için."