TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. Maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini da Costa ve Winck atarken, Konyaspor'un gollerini Pedrinho, Aleksic ve Umut Nayir kaydetti.

10.08.2024 21:43
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omerou, Yasin Özcan, Sadiku (Dk. 87 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Akyol (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), Ndao (Dk. 78 Prip), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Aleksic), Umut Nayir (Dk. 90+2 Adem Eren Kabak)

Goller: Dk. 7 Pedrinho, Dk. 81 Aleksic, Dk. 89 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 47 da Costa, Dk. 74 Winck (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 43 Sami Uğurlu (Kulübede) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 6 Omeruo, Dk. 43 Hajradinovic, Dk. 80 Winck, Dk. 85 Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar (Maç bittikten sonra) (Kasımpaşa), Dk. 43 (Damjanovic), Dk. 67 Aleksic, Dk. 72 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi.

47. dakikada ev sahibinin golü geldi. Kasımpaşa'nın kullandığı korner sonrasında kaleci Gianniotis kendi yarı alanına gelen topu uzun pasla rakip ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arasında topu kontrol eden da Costa bekletmeden şutunu çekerek skoru eşitledi: 1-1

50. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kornere çeldi. 51. dakikada diğer taraftan Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden top direğe çarparak auta çıktı.

74. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in sağdan ortaladığı topa altı pasta yükselen Winck kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

81. dakikada Konyaspor'un beraberlik golü geldi. Adil Demirbağ'ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu Kasımpaşa ceza sahasında kontrol eden Aleksic, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-2

89. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Guilherme'nin soldan ortasında Umut Nayir, altı pas önünde yükselerek kafayla topu, ağlara gönderdi: 2-3

Karşılaşma Konya temsilcisinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi - Son Dakika

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