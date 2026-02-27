Tur belki de burada kaçtı! Fenerbahçe için maçın kader anı - Son Dakika
Tur belki de burada kaçtı! Fenerbahçe için maçın kader anı

Tur belki de burada kaçtı! Fenerbahçe için maçın kader anı
27.02.2026 00:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmaya Sidiki Cherif'in kaçırdığı gol pozisyonu damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin 1-0 önde olduğu sırada net bir pozisyondan yararlanamayan Fransız futbolcunun kaçırdığı bu gol maçın kader anlarından biri oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. İlk mücadelede rakibine 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.

MAÇIN KADER ANI 45+1'DE YAŞANDI

Mücadeleye Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç santrforu Sidiki Cherif'in kaçırdığı gol damga vurdu. Mücadeleyi 1-0 önde götüren Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Fransız futbolcunun çok müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı etkisiz vuruş, Alman kaleci Stefan Ortega'nın üstüne gitti.

GOL OLSAYDI HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ

Maç sonunda ortaya çıkan tablo Sidiki Cherif'in kaçırdığı bu pozisyonu daha da önemli kıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç oyuncunun kaçırdığı bu pozisyonu kader anı olarak nitelendirerek, gol olması durumunda ilk yarıda oluşacak 2 farklı üstünlük ile her şeyin daha farklı olabileceğini dile getiren yorumlar yaptı.

