Turgay Yeşilyurt, Tavşanlı\'da Karate Semineri Verdi

Türk karatesinin efsane ismi Turgay Yeşilyurt, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karate Okulu ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü karate takımlarına özel bir 'Kata' semineri verdi.
Yıllarca karate branşında Türkiye'yi, uluslararası alanda temsil etmiş, antrenörlük kariyerinde dünya çapında sporcular yetiştirmiş ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Kata Teknik Direktörü olan Turgay Yeşilyurt'un, Tavşanlı'da düzenlediği seminerde, Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı ve Türkiye Karate Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Murat Kıroğlu da yer aldı.
Tavşanlı Karate Takımları Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, "Benim antrenörüm olan değerli hocam Turgay Yeşilyurt'un davetimiz üzerine gelerek sporcularımıza katkı sağlaması bizleri sevindirmiştir. Henüz altıncı yılımızda Türk karatesine ve Türk sporuna yüzlerce sporcu kazandırmış ve dünya çapında başarılar elde etmiş bir takımız. Bu doğrultuda Turgay hocamızın da katkılarıyla daha büyük bir ivme kazanacağız. Seminerimizde, tecrübesiyle bize katkı sağlayan Murat Kıroğlu hocama ve Türk Karatesine yıllardır her kademede büyük hizmetleri olan çok kıymetli hocamız Erkan Taşbaşı'na yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.
Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü ve Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü Karate Takımları, Başantrenör Mustafa Oğulcan Alımcı eşliğinde, 31 Mayıs - 2 Haziran 2024 Tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ve ekim ayında İtalya'da yapılacak Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. - KÜTAHYA
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