Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda Kayserispor mağlup olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda Kayserispor mağlup olmadı

Turgut Doman\'ın yönettiği maçlarda Kayserispor mağlup olmadı

Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak olan Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda sarı kırmızılılar, mağlup olmadı.

16.08.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak olan Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda sarı kırmızılılar, mağlup olmadı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakaya atanan Turgut Doman, üçüncü kez Kayserispor maçında düdük çalacakken, dördüncü kez de Sivasspor maçı yönetecek. Doman'ın yönettiği maçlarda Kayserispor hiç kaybetmezken, Sivasspor ise 1 kez mağlup oldu. Turgut Doman'ın yönettiği Ankaragücü maçını 3-2, Pendikspor maçını 2-0 kazanan Kayserispor, Galatasaray ile oynanan maçta da 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor ise, Eskişehir bölgesi hakeminin yönettiği Karagümrük, Pendikspor ve Esenler Erokspor maçını kazanırken Antalyaspor maçını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Sivasspor, kayseri, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda Kayserispor mağlup olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
19:50 İlk vakayı doğruladılar Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı İlk vakayı doğruladılar! Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:48 Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova’ya transfer oluyor Atacağı imzayla paraya para demeyecek Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek
15:47 Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 10:21:58. #1.12#
SON DAKİKA: Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda Kayserispor mağlup olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement