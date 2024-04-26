Turgutluspor, lider Batman Petrolspor\'u konuk edecek

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Turgutlu'da cumartesi günü oynanacak olan ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonun belirleneceği maçta Manisa temsilcisi Turgutlu spor, lider Batman Petrolspor'u konuk edecek. 57 puanla lider olan Batman Petrolspor, Turgutluspor müsabakasından beraberlikle ayrılsa bile 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla noktalamış olacak. Kırmızı-siyahlıların son maçta Batman Petrolspor'u mağlup etmesi durumunda ise grupta Elazığspor şampiyon olacak.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Turgutlu'da İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ve Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın katıldı.

Toplantıda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti, spor müsabakalarında meydana gelen olayların nedenleri, kaynakları ve bu olaylara neden olan diğer sorunların çözümü ile ilgili konular görüşüldü.

Kurulda alınan karar sonucunda yarın Turgutlu'da oynanacak olan Turgutluspor - TPAO Batman Petrolspor futbol müsabakasının güvenlik sebebiyle misafir seyirci tribünün yüzde 5 (180 taraftar) seyirci kapasitesiyle oynanacağı dikkate alınarak, toplantı karara bağlandı.

Kaymakam Selami Kapankaya, gerekli tedbirlerin alındığını bu ve sonraki müsabakaların dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. - MANİSA