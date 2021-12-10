Üye Girişi
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek - Son Dakika

Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek

10.12.2021 14:15
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek

Türk boksörler, yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecek ve bu ülkemizi temsil edecek.

Türk boksörler, yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecek ve bu ülkemizi temsil edecek.

Dünya Boks Konseyi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Afrika Profesyonel Boks Birliği Başkanı Houcine Houichi Najjar ve Süpervizör Akram Lachhab, İstanbul'a gelerek Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nu ziyaret etti. Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu ile ziyaretçilerin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de yetişen boksörlerin yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecekleri, bu sayede müsabakalarda Türkiye'yi temsil edebilecekleri belirtildi.

Lisans alabilecekler

Türkiye'de yetişen fakat başka ülkeler adına yarışan Türk boksörlerin artık ülkelerini temsil edebilmeleri amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu büyük bir oluşum başlattı. WBC (Dünya Boks Konseyi) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda ABU (Afrika Profesyonel Boks Birliği) Başkanı Houcine Houichi Najjar ve Süpervizör Akram Lachhab, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nu desteklemek için İstanbul'a gelerek federasyon tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında, Türkiye'de yetişen boksörlerin yurt dışına çıkmaya gerek duymadan yine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecekleri duyuruldu. Lisans alan boksörler su sayede müsabakalarda Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan 2022 Şubat ayında Türkiye'deki antrenörlere eğitim verileceği, eğitimin ardından antrenörler tarafından yetiştirilen boksörlere lisans verileceği öğrenildi.

Najjar: "Yardım etmeye karar verdim"

Houcine Houichi Najjar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce söylediğim gibi Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu üyeleriyle ile tanıştım. Gördüm ki hakikaten bu insanlar çok istekli ve iyi bir şeyler yapmak istiyorlar. 9 sene öncesinden kurulmuş bir federasyon nasıl oldu da şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı ben hakikaten üzüldüm. Yardım etmeye karar verdim. Ben onlara yönetimle ilgili ne yapmaları gerektiğini, hepsini anlattım ve inşallah önümüzdeki yıl içerisinde şubattan başlayıp, bütün bu programları birer birer uygulayacağız. Umarım ki eskiden yapılan bütün olumsuzluklar bundan sonra artık son bulur ve başarıyla Türkiye Boks Federasyonu olarak dünyada yerini alır" şeklinde konuştu.

Başak: "Türk boksörlerin milli takım adına dövüşebilmeleri için bu federasyonu kurduk"

Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Başkan Yardımcısı Turan Başak ise, "Türkiye'de profesyonel boks olmadığından dolayı ekip olarak profesyonel boks federasyonunu kurduk ve eksiklerimiz vardı onları tamamladık. Türkiye'de neden profesyonel boks yok, neden sporcular belli bir şeyden sonra bırakıyorlar, biz bunu çözmek için bu işe giriştik. Gençlerimiz, profesyonel olmadığından dolayı Almanya, Amerika ve diğer ülkeler adına hep dövüştüler. Ülkemizde yıllardan beri hiçbir zaman kurulmayan profesyonel boksör federasyonunu biz kurduk ve şu anda da amacımız, Türk boksörlerin, yabancı ülkedeki Türk boksörlerin, Almanya veya diğer ülkeler adına dövüşmeyip, onlara davetiye gönderip kendi milli takımımız adına dövüşmeleri için biz bu federasyonu kurduk" dedi.

Öte yandan basın toplantısı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - İSTANBUL

Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek
Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek

Türkiye, Lisans, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! 14:07 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Son Dakika Haberleri
14:17 Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!
14:08 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
14:06 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!         
14:18
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
"Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya! "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!         
08:29
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement