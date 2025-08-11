Türk Devletleri Spor Festivali Açıldı - Son Dakika
Spor

Türk Devletleri Spor Festivali Açıldı

11.08.2025 14:39
Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali, Güngören'de açılış töreniyle başladı. Özel sporculara vurgu yapıldı.

Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali'nin açılış töreni, Güngören Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Törene Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ünal Kılıçarslan, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türk Milli Takımı sporcuları katıldı.

Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin bu tür organizasyonlarda bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir, coğrafyamız bir, kaderimiz, geleceğimiz birdir. Biz bir devletiz, Türkleriz. Devletlerimiz ayrı olsa da soyumuz, kimliğimiz birdir. Onun için Türk devletleri teşkilatını kurduk. Teşkilat olarak 200 milyona yaklaşan Türk nüfusuyla 5 milyon kilometrekarelik coğrafyada küresel barış için omuz omuza, el ele çalışmaya devam ediyoruz. Liderlerimizin riyasetinde kültür, turizm, ticaret, yatırım alanlarında daha ileri gitmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bugün çok güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Böyle güzel bir etkinlikte Türk kardeşleri, özel misafirleri bir araya getiren federasyon başkanına ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sizler sporun melek yüzüsünüz. Başbakanlığım döneminde Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'da 17 madalya kazanan down sendromlu sporcuları kabul ettiğimde onların yüzündeki mutluluğu, tebessümü unutamadım. Geçen yıl Azerbaycanlı özel atletimiz yarışı birinci bitirdikten sonra ilk önce madalyaya değil de annesine koşarak sarılması sizin ne kadar yüksek insaniyet duygusu içinde olduğunuzu bir kez daha göstermiştir. Engel zihinlerdedir, ön yargılardadır, gönüllerdedir. Eğer gönüllerdeki engeli kaldırırsak hiçbir şey bizim önümüzde duramaz. Bugün onun bir örneğini burada yaşıyoruz. Türk devletleri olarak yolun çok başındayız. Birlikte gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Türk devletleri teşkilatı kurulduktan sonra bir yandan devlet başkanları karşılıklı ilişkiler geliştirirken diğer yandan sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek aynı dili konuşan, aynı soydan gelen kardeşlerimizin kaynaşması ve bir araya gelmesi için her alanda organizasyon yapıyorlar. Özel sporcular federasyonu da bu teşkilatların en önemlilerinden biridir. Daha çok kardeş olacağız ve birlikte dünyanın parmakla gösterilen topluluğu olmayı başaracağız. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. 21. asır Türklerin asrı olacak. Bunun ayak seslerini duyuyoruz."

Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türk devletleri federasyonunu kurmanın, her engelliye sahip çıkıp spor yaptırmanın gururunu yaşıyoruz. 81 ilde il teşkilatlarını kurmuş, bütün kapıları çalmış, bütün özel kardeşlerini sporla buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, spor yapamazlar denilen bu çocuklar Sayın Cumhurbaşkanımızın kucak açmasıyla engelliler altın çağını yaşamaktadır. Artık Avrupa, dünya şampiyonu olan özel kardeşlerimizi görüyoruz. Bir diğer hedefimiz Türkiye'deki oluşumu tamamladıktan sonra Türk devletlerindeki kardeşlerimize sahip çıkıp onlara abilik yapmaktı. Türkiye sınırlarının dışına çıkıp kardeşlerimize ulaşıp onların da spor yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Kardeşliğin sporla birleştiği bir organizasyonda özel çocuklarımızın misafirimiz olması bizi memnun etmiştir. Federasyon başkanına ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Açılış töreninde, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamlayan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı da kupasını aldı.

Kaynak: AA

