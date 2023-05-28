Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Spor ve sanat camiasının ünlü simaları da oy kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde Fatih Terim'den fotoğraf göremeyen hayranları, 28 Mayıs'ta beklediği kareye kavuştu.
69 yaşındaki efsane teknik direktör 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Sandığa oldukça şık giden 69 yaşındaki Terim'in fit görüntüsü tam not aldı. Sosyal medyada Terim hakkında övgü dolu paylaşımlar yapıldı.
İşte sosyal medyadaki paylaşımlar:
Son Dakika › Spor › Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika