Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim oy kullandı, sosyal medya yıkıldı

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Spor ve sanat camiasının ünlü simaları da oy kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde Fatih Terim'den fotoğraf göremeyen hayranları, 28 Mayıs'ta beklediği kareye kavuştu.

TAM NOT ALDI

69 yaşındaki efsane teknik direktör 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Sandığa oldukça şık giden 69 yaşındaki Terim'in fit görüntüsü tam not aldı. Sosyal medyada Terim hakkında övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar: