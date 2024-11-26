Türk Hakemler UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Görev Alacak

Spor

TÜRKİYE'nin UEFA Gözlemcilerinden Lale Orta, 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B4 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Yine diğer bir UEFA gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek, 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki ise, 26 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B3 Grup müsabakalarında görev alacak.

Öte yandan Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemleri arasında yer alan Kadir Sağlam ise, Fransa'nın Monaco ile Portekiz'in Benfica takımları arasında 27 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek. Fransa'nın Monaco şehrinde TSİ 17.00'de oynanacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.