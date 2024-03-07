Türk Milli Okçuları 2024 Paris Paralimpik Oyunları\'na 2 kota elde etti

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Selçuk İnan ve ekibinin son görüşmeleri tamamlamak üzere şehre davet edildiği belirtildi.