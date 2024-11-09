Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarılı Haftayı Geride Bıraktı

Spor

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden 10 takımdan 7'si haftayı galibiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmazken, kadınlarda 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri olduğu için bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp karşılaşmaları yapılmadı.

FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. Bahçeşehir Koleji, zorlu maçta rakibini 90-82 mağlup ederek A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükselmeyi son maçlar öncesi garantiledi.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Anadolu Efes-Monaco (Fransa): 69-81

LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko: 73-77

BKT Avrupa Kupası:

Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka: 79-100

Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail): 90-82

Türk Telekom-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 99-80

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan): 91-74

Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya): 56-108

Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket: 90-78

FIBA Avrupa Kupası:

TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 93-61

Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor: 66-81