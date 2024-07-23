Türk Takımları Real Madrid'den Daha Fazla Maç Oynadı - Son Dakika
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Türk Takımları Real Madrid'den Daha Fazla Maç Oynadı

Trendyol Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den daha fazla maça çıktı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, dünyanın en iyi 40 ligi arasında yer alan takımların ortalama olarak 42,4 maça çıktığı belirtildi. Türk takımları ise geçen sezon 56-58 maç arasında mücadele etti. Bu durumda, Türk takımlarının bu sezon da yüksek bir maç sayısına ulaşması bekleniyor.

23.07.2024 11:21
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Geçen sezon Türkiye'de tüm kulvarlarda en çok resmi maça çıkan Trendyol Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın müsabaka sayısı dünya ortalamasının üstünde seyrederken, "Üç büyükler", UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den daha çok müsabakaya çıktı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından gözler, kulüp takımlarının yapacağı ulusal ve uluslararası çaptaki organizasyonlara çevrilirken, İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbolcuların iş yüküne ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, Trendyol Süper Lig de dahil olmak üzere dünyanın en iyi 40 ligindeki takımlar ve futbolcuların 2012-2013 ile 2023-2024 sezonları arasında oynadığı tüm maçlar analiz edilerek oynanan süreler ile hem ulusal hem de uluslararası maçların sayıları duyuruldu.

Futbolculardan sezon başına 22,7 maç ortalaması

Raporda, dünyanın en iyi 40 liginin son 12 sezonunda en az bir maçta oynayan toplam 62 bin 156 futbolcu analiz edildi.

İncelenen liglerdeki futbolcuların sezon başına süre aldığı maç sayısının 22,7 olduğu belirtildi.

FIFA'ya bağlı konfederasyonların hem Avrupa'da hem de dünyanın geri kalanında kıtasal ölçekte düzenlediği organizasyonlardaki maç sayısının artması nedeniyle, 2014-2015 sezonunda futbolcuların kulüpleriyle uluslararası çapta oynadığı maçların oranı yüzde 5 düzeyindeyken, geçen sezon bu oran yüzde 6,6 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen sezon takımlar ortalama 42,4 maça çıktı

Rapora göre dünyanın en iyi 40 ligindeki takımlar geçen sezon tüm kulvarlarda ortalama 42,4 müsabakaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon mücadele eden takımlar ise tüm kulvarlarda ortalama 50,8 maç oynadı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, geçen sezon 55 maç oynadı

Raporda son 12 sezonda en fazla maça çıkan 3 takım analiz edilirken, İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Manchester United ve Almanya'dan Bayern Münih'in yıllara göre tüm kulvarlarda çıktıkları maç sayıları açıklandı.

Rapora göre, Real Madrid 2001-2002 sezonunda tüm kulvarlarda 66 maçla zirveye çıkarken, Manchester United da 2008-2009 sezonunda 66 maça ulaşarak bu rekora ortak oldu.

Üç büyükler, Real Madrid'den daha fazla maç oynadı

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid 55, Manchester United 52, Bayern Münih ise 49 maçta mücadele etti.

Real Madrid, geçen sezon 38 LaLiga, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupa maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'den ise Fenerbahçe geçen sezon 58 maça çıkarken, Galatasaray ve Beşiktaş 56'şar maçla onu takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon 38 Trendyol Süper Lig, 16 Avrupa kupası, 3 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa maçında ter döktü.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 38 Trendyol Süper Lig, 14 Avrupa kupası, 3 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa maçında mücadele verdi.

Beşiktaş da geçen sezon 38 Trendyol Süper Lig, 12 Avrupa kupası, 6 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Bu rakamlara bakıldığında; Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den daha fazla maç oynadı.

"Üç büyükler"in yüksek maç sayısında, UEFA organizasyonlarında gruplara kalabilmek için oynanan eleme müsabakaları etkili oldu.

Real Madrid, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında sezona başlarken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, UEFA organizasyonlarında gruplara kalabilmek için 3 eleme turunda 6'şar maçta ter döktü.

Bu sezon da UEFA organizasyonlarına 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in eleme turlarını geçerek katıldıkları turnuvalarda lig aşamasına çıkmaları durumunda, tüm kulvarlarda 50'nin üzerinde maç oynaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Takımları Real Madrid'den Daha Fazla Maç Oynadı - Son Dakika

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