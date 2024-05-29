Türk Takımlarının Avrupa Kupalarına Başlama Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Türk Takımlarının Avrupa Kupalarına Başlama Tarihleri Belli Oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa kupalarında mücadele edecekleri sezonun başlama tarihleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ve Başakşehir ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

29.05.2024 13:08
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Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan katılacak Galatasaray, 20-21 Ağustos'ta ilk maçını oynayacak. Devler Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan başlayacak Fenerbahçe ise 23-24 Temmuz'da ilk müsabakasını yapacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos'ta mücadele edecekken, Trabzonspor; Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda, Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 25 Temmuz'da maçlarını oynayacak.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Türk takımlarının sezona başlama tarihleri belli oldu. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Sarı-kırmızılılar, 20-21 Ağustos'ta ilk maçına çıkacak. Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos'ta çekilecek kurayla belli olacak.

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi 19 Haziran'da belli olacak ve ilk müsabakasına 23-24 Temmuz'da çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde rakibinin belli olacağı siyah-beyazlar, ilk maçını 22 Ağustos'ta yapacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor da Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 25 Temmuz'da oynayacak ve rakibi 19 Haziran'da belirlenecek.

RAMS Başakşehir ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler, 25 Temmuz'da ilk resmi müsabakasına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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