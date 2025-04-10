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Türk Voleybolu Dünya Gündeminde

TVF Başkanı Üstündağ, Türk voleybolunun global ölçekte önemli bir konuma ulaştığını vurguladı.

10.04.2025 00:31
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- TVF Başkanı Üstündağ: "Dünyada artık Türk voleybolu konuşuluyor"

ANKARA - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Gerçekten Türk voleybolu çok önemli yerlerde. Dünyada artık Türk voleybolu konuşuluyor. Başka bir şey konuşulmuyor" dedi.

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası Finali ikinci maçında sahasında Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Müsabakayı canlı takip eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun artık tüm dünyada konuşulduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Türk voleybolunu yalnız bırakmayarak maçı izlemeye geldiği için teşekkürlerini ileten TVF Başkanı Üstündağ, "Türk voleybolunu hiç yalnız bırakmıyor zaten. Gerek olimpiyatlarda gerek uluslararası tüm organizasyonlarda ve ligde hiç bizi yalnız bırakmıyor. Ben kendisine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bugün bu seyirciye bu taraftara çok teşekkür ediyoruz. İnanın rekor bir seyirci katılımı vardı. Ziraat Bankası Genel Müdürü başta olmak üzere tüm ekibine desteğe, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk voleybolu çok önemli yerlerde. Dünyada artık Türk voleybolu konuşuluyor. Başka bir şey konuşulmuyor ki zaten ben bakanımın da büyük destekleriyle Dünya Voleybol Konsey Başkanı olduğumda da 214 ülkenin oy birliğiyle seçilmiş bir başkanım. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada bu ülkenin voleybolda neler yaptığı ortada. Bu açıdan erkek voleybolunun artık Dünya Şampiyonası'na, Milletler Ligi'ne, Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde etmiştir. Anadolu'da çok ciddi bir karşılık görmüştür. Ben bizleri bugün de yalnız bırakmayan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanı'nın voleybolcular tek tek takip ettiğini çok iyi biliyorum. Bakanımın aslında voleybol sevgisi bence bütün branşlardan, diğer branşlar kıskanmasın ama diğer branşlardan hepsinden daha çok fazla biz uzun yıllar beraber karşılıklı yöneticilik de yaptık. Beraber voleybola hizmet ettik. Kendisine bir kez daha burada teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Güzel destekleriniz ve yayınınız için" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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