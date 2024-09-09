Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı

Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin açılış haftası, Ünye Kadın SK'nin konuk ettiği Bornova Hitabspor'u 3-0 yendiği maçla başladı. Karadeniz Ereğli Belediyespor- Trabzonspor karşılaşması ise ev sahibi ekip maça çıkmadığı için oynanmadı. Maçla ilgili nihai kararı TFF verecek.

Ligin ilk haftası, 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak Fatih Karagümrük- Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.

İlk haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Ünye Kadın SK-Bornova Hitabspor: 3-0

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 1-2

ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Beylerbeyi SK- Beşiktaş JK United Payment: 3-0

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2