Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı - Son Dakika
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Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu başladı. İlk haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.

09.09.2024 17:52
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin açılış haftası, Ünye Kadın SK'nin konuk ettiği Bornova Hitabspor'u 3-0 yendiği maçla başladı. Karadeniz Ereğli Belediyespor- Trabzonspor karşılaşması ise ev sahibi ekip maça çıkmadığı için oynanmadı. Maçla ilgili nihai kararı TFF verecek.

Ligin ilk haftası, 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak Fatih Karagümrük- Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.

İlk haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Ünye Kadın SK-Bornova Hitabspor: 3-0

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 1-2

ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Beylerbeyi SK- Beşiktaş JK United Payment: 3-0

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Kaynak: AA

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