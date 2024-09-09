Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin açılış haftası, Ünye Kadın SK'nin konuk ettiği Bornova Hitabspor'u 3-0 yendiği maçla başladı. Karadeniz Ereğli Belediyespor- Trabzonspor karşılaşması ise ev sahibi ekip maça çıkmadığı için oynanmadı. Maçla ilgili nihai kararı TFF verecek.
Ligin ilk haftası, 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak Fatih Karagümrük- Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.
İlk haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Ünye Kadın SK-Bornova Hitabspor: 3-0
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 1-2
ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Beylerbeyi SK- Beşiktaş JK United Payment: 3-0
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı - Son Dakika
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