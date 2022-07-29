Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u karşıya getirecek mücadelede için kırmızı-beyazlılar bugün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı 'na iniş yaptı. Yiğidolar, bugün saat 17.00'de Başakşehir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika

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