Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
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Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

29.07.2022 15:46
Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi.

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u karşıya getirecek mücadelede için kırmızı-beyazlılar bugün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yiğidolar, bugün saat 17.00'de Başakşehir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

21 kişilik kafilede şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.

Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Sivasspor, İstanbul, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
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