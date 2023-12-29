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Turkcell Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan final maçı iptal edildi. Açıklamada, organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kararın alındığı belirtildi.

Turkcell Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi
29.12.2023 - 22:11,
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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