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Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi, TFF Başkanı açıklama yaptı - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi, TFF Başkanı açıklama yaptı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi, TFF Başkanı açıklama yaptı
30.12.2023 - 16:18,
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı. Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA
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