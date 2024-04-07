Turkcell Süper Kupa Maçı Tatil Edildi - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa Maçı Tatil Edildi

Turkcell Süper Kupa Maçı Tatil Edildi

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi üzerine tatil edildi. Maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

07.04.2024 22:05
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Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 3. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım Süper Kupa'yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF daha sonra 21 Şubat 2024'teki paylaşımında, kupanın Şanlıurfa'da oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe U19 takımı ile çıktı

Fenerbahçe geçtiğimiz salı günü yaptığı olağanüstü genel kurulda, TFF Süper Kupa ile ilgili aldığı kararla U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Dün düzenlenen basın toplantısına da katılmayan sarı-lacivertliler Şanlıurfa'ya da bugün akşam saatlerinde gelirken, kafilede A takım futbolcuları ve Teknik Direktör İsmail Kartal yer almadı. Fenerbahçe, Süper Kupa'ya aldığı karar doğrultusunda U19 takımıyla sahaya çıktı. Takımın başında Zeki Murat Göle yer aldı.

Galatasaray tam kadroda geldi

Galatasaray ise Süper Kupa karşılaşması için Şanlıurfa'ya dün tam kadro geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius bekledi.

Galatasaraylı futbolcular, Süper Kupa maçı öncesi ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıktı.

Kadroda 15 futbolcu yer aldı

Fenerbahçe de karşılaşmaya U19 takımı oyuncuları ile çıktı. Sarı-lacivertliler; Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu ve Çağrı Fedai 11'i ile sahaya çıktı.

Yedekler kulübesinde Muhammed Doğukan Demir, Mehmet Can Gülerer, Samet Seymen Sargın ve Yiğit Epözdemir yer aldı.

Sarı-lacivertliler sahadan çekildi

Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcular başladı. Sarı-kırmızılılar ilk bulduğu pozisyonda rakip fileleri havalandırdı. Maçın 1. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Golden sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan bir süre sahada Fenerbahçeli futbolcuları bekledi. Bayarslan da daha sonra maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti. Galatasaraylı futbolcular, sarı-lacivertli futbolcuları sahadan ayrılırken alkışladı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu müsabaka ile ilgili kararını daha sonra açıklayacak.

Sarı-kırmızılılar antrenman yaptı

Galatasaraylı futbolcular hakemin kararın ardından bir araya gelerek kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra tribünlere giderek kupayı kutladı. Galatasaray kararın ardından sahada kaldı ve bir antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular iki takıma ayrılıp, çift kale maç yaptı. Taraftarlar da stadyumundan ayrılmayıp antrenmanı takip etti.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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