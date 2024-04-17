Balıkesir, Türk Devletleri Teşkilatı Masa Tenisi Kampı ve Şampiyonasına Ev Sahipliği Yaptı

Spor

Balıkesir, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki üye ülkelerin Masa Tenisi Federasyonları arasındaki iş birliğini güçlendirmek, ülke sporcularının performans gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal-kültürel etkileşimi arttırmak amaçlarıyla U15 kategorisinde düzenlenen Masa Tenisi Kampı ve Şampiyonası organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Masa Tenisi Federasyon Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve KKTC olmak üzere 7 ülke takımı katıldı.

Organizasyonda takımlar, 11-15 Nisan tarihleri arasında kamp ve antrenman çalışmalarını gerçekleştirdi. 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen müsabakalar sonucunda derece elde eden takımlar ödüllerin sahibi oldu. Sonuçlar ise şöyle: Erkekler Kategorisi: 1.Türkiye, 2.Türkmenistan, 3.Kazakistan, 4.Kırgızistan olurken, Kızlar Kategorisinde: 1.Kazakistan, 2.Türkiye, 3.Azerbaycan, 4.Özbekistan oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bu organizasyon, masa tenisi sporunda bölgesel iş birliğini teşvik etmek ve genç sporcuların yeteneklerini sergilemelerine tanımak açısından önemli bir adım. Sporcularımızı Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Organizasyonun düzenlenmesinde katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Katılan tüm ülkeleri ve sporcuları tebrik eder, spor yaşamlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR