Türkiye, 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Avustralya'ya mağlup oldu

Spor

16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Avustralya'ya 11-2 yenildi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun akşam seansında 4 maç yapıldı.

Günün beşinci, akşam seansının ise ilk maçında ABD, Yeni Zelanda'yı 13-3 mağlup etti. Çin, Çekya'ya 15-5, İspanya da Ukrayna'ya karşı 22-2 üstünlük kurdu.

Günün son maçında F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Avustralya ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen ilk periyodu 1-0 üstün tamamlayan Avustralya, ikinci periyotta baskısını arttırarak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuramayan Türkiye, 3. periyodu 7-1 geride tamamladı, müsabakayı da 11-2 kaybetti.

Şampiyonada ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

Tayland: 7 - Hollanda: 11

Zimbabve: 0 - Kanada: 13

Almanya: 8 - Hırvatistan: 9

Kazakistan: 7 - Güney Afrika: 8

ABD: 13 - Yeni Zelanda: 3

Çin: 15 - Çekya: 5

Ukrayna: 2 - İspanya: 22

Türkiye: 2 - Avustralya: 11