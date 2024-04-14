Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Milli Takımı Finallere Katılmaya Hak Kazandı

Spor

2024 Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur B Grubu'nda mücadele eden Türkiye Milli Takımı, 3'te 3 yaparak finallere katılma hakkı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 3. ve son maçında karşılaştığı Avusturya'yı 3-0 (25-18, 25-21, 25-7) mağlup etti.

Milli takım, Avusturya'nın yanı sıra Macaristan ve Letonya'nın da bulunduğu B Grubu'nu 9 puanla lider bitirdi ve şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

2024 Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası, 10-21 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek.