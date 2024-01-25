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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'yı 3-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'yı 3-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde Türkiye, Kosova'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milliler, grup lideri olarak adını yarı finale yazdırdı ve yarınki maçta B Grubu ikincisiyle karşılaşacak.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova\'yı 3-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi
25.01.2024 - 18:44,  Güncelleme: 18:46
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Türkiye: 0-3

İSTANBUL, -

SALON: TVF Beştepe

KOSOVA: Neziri, Krasniqi, Begaj, Gashi, Voci, Shala (Geci, Millaku, Hoxhoviti, Binxhija, Hakolli, Durmishi)

TÜRKİYE: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Beren, Bianka İlayda, Begüm (Helin, Defne Devrim, Bilge, Eylül, Defne Başyolcu, Ece, Nisan Barut)

SETLER: 9-25, 14-25, 9-25

SÜRE: 53 dakika

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt Elemesi'nde 2'de 2 yaparak adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, A Grubu'ndaki 2'nci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Milliler, yarı finalde yarın saat 19.00'da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.

Kosova-Türkiye karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:

1. Türkiye - 6 puan

2. Romanya - 3 puan

3. Kosova - 0 puan

2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt Elemesi'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

Turnuvada yarının programı ise şöyle:

16.00 1'inci Yarı final maçı

19.00 2'nci Yarı final maçı

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'yı 3-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'yı 3-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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