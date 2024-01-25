Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova\'yı 3-0 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Türkiye: 0-3
İSTANBUL, -
SALON: TVF Beştepe
KOSOVA: Neziri, Krasniqi, Begaj, Gashi, Voci, Shala (Geci, Millaku, Hoxhoviti, Binxhija, Hakolli, Durmishi)
TÜRKİYE: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Beren, Bianka İlayda, Begüm (Helin, Defne Devrim, Bilge, Eylül, Defne Başyolcu, Ece, Nisan Barut)
SETLER: 9-25, 14-25, 9-25
SÜRE: 53 dakika
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt Elemesi'nde 2'de 2 yaparak adını yarı finale yazdırdı.
Milliler, A Grubu'ndaki 2'nci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Milliler, yarı finalde yarın saat 19.00'da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.
Kosova-Türkiye karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:
1. Türkiye - 6 puan
2. Romanya - 3 puan
3. Kosova - 0 puan
2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt Elemesi'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.
Turnuvada yarının programı ise şöyle:
16.00 1'inci Yarı final maçı
19.00 2'nci Yarı final maçı
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