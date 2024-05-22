TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 2026 ve 2027 UEFA finaline ev sahipliği yapmasını değerlendirdi - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 2026 ve 2027 UEFA finaline ev sahipliği yapmasını değerlendirdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye\'nin 2026 ve 2027 UEFA finaline ev sahipliği yapmasını değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi. Büyükekşi, Türk kulüplerinin bu finallerde oynamasını ve Avrupa kupalarının Türkiye'de kalmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, Ankara'nın ilk UEFA final organizasyonuna ev sahipliği yapma başvurusu da yapıldı.

22.05.2024 16:01
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi.

Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunduklarını aktararak, "Uzun süredir yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde 2026 UEFA Avrupa Ligi finalini UEFA'da kayıtlı ismiyle Beşiktaş Park'ta, yani Tüpraş Stadı'nda yapma hakkı kazandık. Bu da yetmedi, ayrıca 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini de yine Beşiktaş Park'ta yapma hakkı kazandık." ifadelerini kullandı.

"İki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Büyükekşi, "İnşallah 2026 UEFA Avrupa Ligi finalini ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini de Türk kulüpleri oynar ve ülkemizde oynanacak finallerde Avrupa kupaları Türkiye'de kalır." şeklinde görüş belirtti.

Ankara'daki ilk UEFA final organizasyonu için başvuru kararı alındı

Bu arada, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ankara'daki ilk UEFA final organizasyonu için başvuru kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "UEFA'nın onay vermesi durumunda 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, Yeni Ankara Stadı'nda yapılacak. Böylece süreçlerin tamamlanması halinde başkent Ankara ilk kez bir UEFA final organizasyonuna ev sahipliği yapacak." denildi.

Yeni Ankara Stadı ile ilgili süreçlerin tamamlanmaması durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, planlandığı gibi yine Beşiktaş Park'ta oynanacak.

6 farklı üye federasyon başvuruda bulundu

Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı organizasyonlardan UEFA Avrupa Ligi finaline TFF'nin yanı sıra Almanya, Romanya ve İskoçya; UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ise Almanya, İsrail, Norveç ve İskoçya olmak üzere toplamda 6 farklı üye federasyonun başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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