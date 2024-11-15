Türkiye 3. Lig 4. Grup\'ta 11. Hafta Maçlarının Hakemleri Belirlendi

Spor

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 11. hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Merkez Hakem Kurulu, bu maçları yönetecek hakemleri belirledi. Erciyes 38 futbol kulübü ile Edirne spor arasında oynanacak maçı Muhammed Taha Onat yönetecek. Orduspor-Zonguldakspor maçını ise Sabit Selvi yönetecek.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 11. hafta heyecanı 16 Kasım Cumartesi günü başlıyor. Orduspor ile Zonguldakspor yarın 3 puan için sahaya çıkacak. Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Kulübü ise Pazar günü sahasında Edirnespor ile karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre: haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle:

Orduspor 1967 - Zonguldakspor : Sabit Selvi

Çoruhluspor - KahramanMaraş İstiklalspor : Doğu Yılmaz

Mardin 1969spor - Sebat Gençlikspor: Ramazan Doğanay

Bursa Nilüferspor - Ağrı 1970 spor : Halil Erdoğan

Polatlı 1926 spor - Büyükçekmece Tepecikspor : Talha Öztürk

Erciyes 38 Futbol Kulübü - Edirnespor : Muhammed Taha Onat

Denizlispor - Turgutluspor : Mikail Cihangir

Niğde Belediyespor - Kırıkkalespor : Sercan Yılmaz - KAYSERİ