Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarından altın madalyasız dönüyor

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyasız kapatan Türkiye, hedeflerinin uzağında kaldı.

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katılırken, milli boksör Tuğrulhan Erdemir yasaklı madde kullanma gerekçesiyle oyunlarda yarışamadı.

Paris 2024'te 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren ay-yıldızlılar, beklenen başarıyı sergileyemedi.

Fransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı.

Ay-yıldızlı sporcular, en son 3 bronz madalya kazandıkları 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde edememişti. Türkiye, sonraki 9 olimpiyatta en az bir altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye madalya sıralamasında 64. basamakta

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Türkiye, madalya sıralamasında 64. basamakta yer aldı.

Madalyaların büyük bölümü kadınlardan

Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyaların büyük bölümünü kadın sporculardan geldi.

Oyunlarda Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Nafia Kuş Aydın bireyselde, Şevval İlayda Tarhan da Yusuf Dikeç ile karışık takımda madalya elde etti.

Erkekler bireyselde sadece Taha Akgül madalyaya ulaşırken, diğer madalyayı ise Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer, takım kategorisinde aldı.

Oyunlarda iyi bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı ise bronz madalya maçını kaybederek olimpiyat dördüncüsü oldu.

Güreşte grekoromen stilde 36 yıl sonra madalya yok

Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en büyük başarılara imza attığı "Ata sporu" güreş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hayal kırıklığı yaşattı.

Türkiye, 11 güreşçiyle yer aldığı Paris 2024'te 36 yıl sonra grekoromen stilde madalya elde edemedi.

Ay-yıldızlılar, grekoromen güreşte en son Seul 1988 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanamamıştı.

Türkiye, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu ve serbest stilde ise Taha Akgül ile bronz madalyaya uzandı.

Atletizmde hüsran yaşandı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla katıldığı atletizmde beklentileri karşılayamadı.

Olimpiyat oyunlarının ilkeleri "Citius, Altius, Fortius"u (Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) en iyi şekilde ifade eden atletizmde Türkiye, Paris 2024'te 16 sporcuyla yer aldı.

Oyunlarda mücadele eden 16 sporcunun sadece 2'si finallere kalırken, yer aldıkları yarışları tamamlayamayanlar da oldu.

Bu branşta en büyük başarıyı sırakla atlamada 5. olan Ersu Şaşma elde etti.

Tokyo 2020'de altın alanlar madalyasız kapattı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan 2 milli sporcu da Paris 2024'ü madalyasız kapattı.

Japonya'da altın madalya alan milli okçu Mete Gazoz ile milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'te bireyselde madalya alamadı.

7 sporcu 5. oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 7 milli sporcu, yer aldıkları kategorilerde 5. oldu.

Atletizmde Ersu Şaşma, cimnastikte Adem Asil ve Ferhat Arıcan, judoda Kayra Özdemir ve Salih Yıldız, tekvandoda Merve Dinçel Kavurat, yüzmede Kuzey Tunçelli oyunları 5. sırada bitirdi.

Halterde de Muhammed Furkan Özbek, oyunları 4. sırada tamamladı.

Umut vaat edenler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bazı milli sporcular sergiledikleri performansla umut vaat etti.

Yüzmede 1500 metrede 5. olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, okçulukta bireyselde çeyrek final gören 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, eskrimde son 16 turunda mücadele eden 21 yaşındaki Nisanur Erbil, halterde 4. olan 23 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek ve boksta gümüş madalya elde eden 24 yaşındaki Hatice Akbaş, performanslarıyla dikkati çekti.

En başarılı olimpiyat Roma

Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu.

Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 7 altın ile 2 gümüş madalya elde etti.

TDT üye ve gözlemcilerinin performansı

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkeler arasında en başarılı performansı Özbekistan sergiledi.

Özbekistan olimpiyatları 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalyayla bitirdi.

Macaristan 6 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 19 madalyaya ulaşırken, Azerbaycan 2'si altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz 7 madalya kazandı.

Kazakistan 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya elde ederken, Türkiye 3'ü gümüş ve 5'i bronz 8 madalyanın sahibi oldu.

Kırgızistan da 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

Olimpiyatlarda Türkiye

Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayıları ile aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

Organizasyon Katılım Altın Gümüş Bronz Toplam Paris 2024 101 - 3 5 8 Tokyo 2020 108 2 2 9 13 Rio 2016 103 1 3 4 8 Londra 2012 114 1 1 1 3 Pekin 2008 68 1 1 3 5 Atina 2004 66 3 4 4 11 Sidney 2000 59 3 - 2 5 Atlanta 1996 54 4 1 1 6 Barcelona 1992 47 2 2 2 6 Seul 1988 50 1 1 - 2 Los Angeles 1984 48 - - 3 3 Moskova 1980 Katılım yok - - - - Montreal 1976 30 - - - - Münih 1972 30 - 1 - 1 Meksiko 1968 33 2 - - 2 Tokyo 1964 25 2 3 1 6 Roma 1960 55 7 2 - 9 Melbourne 1956 15 3 2 2 7 Helsinki 1952 60 2 - 1 3 Londra 1948 67 6 4 2 12 Berlin 1936 60 1 - 1 2 Los Angeles 1932 Katılım yok - - - - Amsterdam 1928 40 - - - - Paris 1924 40 - - - - Anvers 1920 Katılım yok - - - - Stockholm 1912 2 - - - - Londra 1908 1 - - - - Atina 1906 Ara olimpiyat - - - - St. Louis 1904 Katılım yok - - - - Paris 1900 Katılım yok - - - - Atina 1896 İlk olimpiyat - - - - TOPLAM 1276 41 30 41 112

Kaynak: AA