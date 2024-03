Türkiye, 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası\'nda 3 madalya kazandı

Spor

46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda Türkiye 3 madalya kazandı.

Polonya Wroclaw'da iki gündür devam eden 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda bugün 13 yaş altı erkekler epede Toprak Peşkersoy gümüş, Toprak Bulakeri ise bronz madalya elde ederken; 11 yaş altı erkek epede Burak Sayan bronz madalyanın sahibi oldu.

Bugün aynı turnuvada mücadele eden diğer eskrimciler U15 epede Can İbrahimoğlu 16., İskender Tiftik 17., Alp Tardu Karaçor 34., Sarp Araydın 44., Ömer Can 46., Ilgar Ceviziçi 67., Can Helvacı 73., Hakan Yeni 80., Ilgaz Dağdelen 85., Uygar Tilki 116., Efe Ersezgin 123., Mehmet Doruk Sayar 154., Batu Şenöz 157., Doruk Deniz Gürsel 162.; U13 epede Doruk Efe Helvacı 16., Poyraz Kurt 18., Bora Sayan 19., Ali Kaynak 31., Mustafa Kayra Üstün 33., Poyraz Nuzumlaer 37., Yalın Yılmaz 41., Osman Tunç Ayan 47., Mesut Efe Yürekli 51., Adnan Zafer Binici 67., Doruk Durmuş 71., Bora Sığınç 73., Rüzgar Palamut 78., Fahri Güneş Çokparlamış 85., Alp Yıldızhan 96., Kaan Vural 103., Hakan Fidan 108., Salih İlkiliroğlu 111., Doruk Uysal 116., Çağdaş Güner 118., Kemal Arel Gürlü 126., Mehmet Ali Can 129., Okyanus Aşkın 130., Rüzgar Gülaç 150., Emir Ölekli 151., Aksel Seyrek 168., Sarp Sayar 175., Çınar Tekingündüz 181. ve U11 epede Meriç Özçelik 18., Cihan Ömer Eraslanoğlu 31., Ömer Arda Narin 37., Rüzgar Aybars Kızıltan 40., Meriç Eymirli 53., Çınar Önalan 55., Altay Mehmet Yeni 77., Can Menderes 85., Ali Sungur 94., Ali Karan Başaran 95., Can Mete Özkan 98., Hasan İlkiliroğlu 100., Selim Narin 111., Toros Han Yeni 114'üncü oldu.

Organizasyon 25 Mart'ta son bulacak. - İSTANBUL