Türkiye Artisitik Buz Pateni Milli Takımı\'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gösterisi

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Ardahan Valiliği ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu koordinesinde milli sporcular, yüzeyi donan Türkiye'nin en büyük doğal pist alanı Çıldır Gölü'nde senkronize buz pateni gösterimi gerçekleştirdi. Etkinliğe Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktar, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çıldır Gölü, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Buz tutan göl üzerinde, Halk oyunları gösterisi, güreş gösterisi ve Buz Pateni Senkronize takım gösterisi yapıldı. 35 santimetre buz üzerinde gösteri yapan buz pateni senkronize takımı sporcularından Sümeyye Alev Açatay, "Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde paten yapmak gerçekten anlatılacak değil yaşanılacak bir duygu. Doğal bir buz pist. İlk defa doğal göl üzerinde paten yapmanın heyecanını yaşadık. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Doğayla iç içe bir yer. Dağlar ve her yer bembeyaz. Çok güzel bir ambiyans var burada" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemalettin Aydın, şu anda Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi olan Çıldır Gölü'nde olduklarını söyleyerek, "Çıldır Gölü'nün güzelliğini hem Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun senkronize sporcuları ile beraber, buradaki kardelenlerle buluşturmak ve hem buz pateni sporunu buraya tanıtmak hem de buradaki çocuklarımızın ufkunu açmak için buradayız" diye konuştu. - ARDAHAN