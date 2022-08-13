Atletizmde zirve Türkiye'nin - Son Dakika
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Atletizmde zirve Türkiye'nin

13.08.2022 13:56
Atletizmde zirve Türkiye'nin

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda toplam 29 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda toplam 29 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye atletizmde toplam 29 kez kürsüde yer aldı.

Atletizm Milli Takımı, ülkeler sıralamasında 13 altın, 10 gümüş, 6 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken Bahreyn ikinci, Fas ise üçüncülük elde etti.

Türkiye, atletizm branşında 2017 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9 altın, 8 gümüş, 4 bronz madalya ile ikinci olmuştu.

İslami Dayanışma Oyunları'nda ayrıca bir de Türkiye rekoru kırıldı.

Son gün yapılan kadınlar 4x100 metre mücadelesinde Simay Özçiftçi, Şevval Ayaz, Cansu Nimet Sayın ve Elif Polat'tan oluşan dörtlü, 44.49 ile adını kürsüye yazdırırken, 2011 yılına ait 44.71'lik Türkiye rekorunu da kırma başarısı gösterdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ve branşları şöyle:

Altın (13): Ersu Şaşma (sırıkla atlama), Necati Er (üç adım atlama), Alperen Karahan (gülle atma), Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ertan Özkan (4x100 metre), Ekaterina Guliyev (800m), Yasemin Can (5000 metre), Yasemin Can (10000 metre), Şevval Ayaz (100 metre engelli), Buse Arıkazan (sırıkla atlama), Demet Parlak (sırıkla atlama), Emel Dereli (gülle atma), Özlem Becerek (disk atma), Esra Türkmen (cirit atma)

Gümüş (10): Ramil Guliyev (200 metre), Yasmani Copello (400 metre engelli), Eşref Apak (çekiç atma), Ekaterina Guliyev (1500 metre), Tuğba Danışmaz (uzun atlama), Pınar Akyol (gülle atma), Nurten Mermer (disk atma), Kıvılcım Kaya Salman (çekiç atma), Eda Tuğsuz (cirit atma), Elif Polat, Ekaterina Guliyev, Büşra Yıldırım, Edanur Tulum (4x400 metre)

Bronz (6): Emre Zafer Barnes (100 metre), Necati Er (uzun atlama), Özkan Baltacı (çekiç atma), Tuğba Danışmaz (üç adım atlama), Simay Özçiftçi, Şevval Ayaz, Cansu Nimet Sayın, Elif Polat (4x100 metre)

Oğuzhan Kaya, Edanur Tulum, Sinan Ören, Büşra Yıldırım (4x400 metre karışık)

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Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

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