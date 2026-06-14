Türkiye, Avustralya'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Türkiye, Avustralya'ya 2-0 Yenildi

Türkiye, Avustralya\'ya 2-0 Yenildi
14.06.2026 09:18
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Irankunda ve 75'inci dakikada Metcalfe kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katılığı Dünya Kupası'nda D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda TSİ 07.00'de başlayan karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çaldı. Valenzuela'nın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünde topa daha çok sahip olan taraf Türkiye olurken, Avustralya da kontrataklarla pozisyon üretmeye çalıştı. İki takım da bu süreçte tehlikeli gol pozisyonu üretemedi. Maçın ilk tehlikeli pozisyonunu Türkiye yakaladı. 26'ncı dakikada sol kanattan Barış'ın ortasında Arda'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Beach'te kaldı. 27'nci dakikada Avustralya öne geçti. Atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Irankunda, Merih Demiral'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 30'uncu dakikada Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Abdülkerim'in önünde kaldı. Abdülkerim'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Beach'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top direkten oyun alanına döndü. Mücadelenin ilk yarısı Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Türkiye, İsmail Yüksek ile gole yaklaştı. İsmail'in yayın gerisinden şutunda Avustralya savunması topa ayak koydu. 53'üncü dakikada Avustralya gole yaklaştı. Sol kanattan kazanılan kornerde O'Neill ortasını yaptı. Metcalfe'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 55'inci dakikanın ardından milli takım oyunu rakip alana yığdı ancak Avustralya takımı savunmada hata yapmadı. 75'inci dakikada Avustralya farkı 2'ye çıkarttı. Orta alanda Kenan'ın ayak koyduğu top Metcalfe'nin önünde kaldı. Bir süre topu süren Metcalfe, ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 78'inci dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sol iç koridorda topla buluşan Hakan arka direğe doğru ortasını yaptı. Merih'in kafayla içeri indirdiği topa Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beach'in kucağında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Avustralya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BAKAN BAK, INFATINO VE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU KARŞILAŞMAYI BİRLİKTE İZLEDİ

Ay-yıldızlıların Avustralya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti. Bakan Bak mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi.

TRİBÜNLER DOLU

Öte yandan 54 bin 500 kişilik BC Place Stadyumu'ndaki mücadele dolu tribünler önünde oynandı. 52 bin 497 kişi karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Avustralya'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika

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