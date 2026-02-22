Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Zirvede - Son Dakika
Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Zirvede

Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Zirvede
22.02.2026 00:28
Türkiye, Sırbistan'daki şampiyonada 14 madalya ile birinci oldu, Türk atletizmi başarısını kanıtladı.

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, başkent Belgrad'daki şampiyonaya 38 sporcuyla katıldı.

Organizasyonda 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya elde eden milli atletler, takım halinde Bulgaristan ve Hırvatistan'ın önünde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, "Belgrad'da 14 madalya kazanarak takım halinde elde ettiğimiz Balkan şampiyonluğu, Türk atletizminin doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya alan milli sporcular şunlar:

Altın:

4x400 Metre Erkek Bayrak Milli Takımı (İlyas Çanakçı, İhsan Selçuk, Eren Keser, Kubilay Ençü)

Eda Nur Tulum (400 metre)

Sümeyye Erol (3 bin metre)

Emel Dereli (Gülle atma)

Gümüş:

Ömer Faruk Bozdağ (800 metre)

Necati Er (Üç adım atlama)

Mikdat Sevler (60 metre engelli)

Yasemin Zehra Börekçi (Uzun atlama)

Bronz:

4x400 Metre Kadın Bayrak Milli Takımı (Elif Polat, Zeynep Özkara, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum)

Ertan Özkan (60 metre)

Kıyasettin Kara (3 bin metre)

Elif Polat (400 metre)

Derya Kunur (1500 metre)

Demet Parlak (Sırıkla atlama)

Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

