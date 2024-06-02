Türkiye, 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası\'nda birinci oldu

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28'inci Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası tamamlandı. İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 12 ülkeden bin 657 sporcu katıldı. Türkiye Karate Milli Takımı, turnuvada 356 sporcusu ile ter dökerken genel klasmanda birinci oldu.

Toplamda 3 gün süren şampiyonada Türkiye; 14 altın, 17 gümüş, 32 bronz ile toplamda 63 madalyayla alarak organizasyonu genel klasmanda ilk sırada tamamladı. Şampiyonada Türkiye'nin ardından Sırbistan ikinci, Karadağ üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz şampiyona sonunda şunları aktardı:

"Böylesine önemli ve kalabalık bir şampiyonayı yüzümüzün akı ile tamlamaktan oldukça mutluyuz. Bu başarı, gecesini gündüzüne katan, sporcusunu evladından ayırmayan kulüp antrenörlerimizin. Bu başarı 4 gün boyunca en iyi planlamayı özverili çalışmasıyla süsleyen, sporcularımız için yapılması gereken her şeyi yapan teknik kurulumuzun ve yurdumuzun dört bir yanından desteğe gelip milli gururu da yaşayan antrenörlerimizin. Bu başarı, sporcularımızın hakkını korumak adına ekstra efor ve gayret harcayıp; adaletli maç nasıl yönetilir diye tüm ülke hakemlerine örnek olan hakemlerimizin. Bu başarı rekor sayıdaki yabancı katılımcının ve seyircinin olduğu şampiyonada canla başla çalışıp Balkan Karate Federasyonu dahil herkesten tam not alan organizasyon kurulumuzun. Bu başarı çocuklarının arkasında şehir, mevsim, tarih fark etmeksizin fedakarca duran velilerimizin. Bizleri gururlandıran, madalya alsın alamasın, o tatemiye çıkma başarısını gösteren, başarının mimarı tüm sporcularımı kutluyor, hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu büyük başarınızı canı gönülden kutluyorum."