Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu Başladı

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda ilk maçlar yapıldı.

Çift devreli lig usulüne göre 6 takımın katılımıyla oynanan final grubunu ilk 2 sırada tamamlayacak ekipler, Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselecek.

Grubun ilk haftasında dün Ege Üniversitesi Daçka, İzmir'de konuk ettiği Etimesgut Belediyesi Basketbol'u 74-63 yendi. Bugün oynanan karşılaşmalarda ise Göztepe İzmir'de Kahramanmaraş İstiklal'i 93-80 mağlup ederken, Eskişehir Birey Koleji deplasmanda Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-69 ile geçti.

Grubun ikinci haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Etimesgut Belediyesi Basketbol-Göztepe ve Eskişehir Birey Koleji-Ege Üniversitesi Daçka, 6 Nisan Pazar günü ise Kahramanmaraş İstiklal-Ada Yem Uşak Basketbol maçları oynanacak.