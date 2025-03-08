Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, yapılan 3 maçla devam etti.

Ligde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

İstanbul Ankaspor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 86-120

Pizzabulls Co Basket- Fenerbahçe Koleji Novotel: 73-76

Carpartner TED Ankara Kolejliler-Finalspor: 77-89