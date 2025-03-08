Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, yapılan 3 maçla devam etti.
Ligde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
İstanbul Ankaspor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 86-120
Pizzabulls Co Basket- Fenerbahçe Koleji Novotel: 73-76
Carpartner TED Ankara Kolejliler-Finalspor: 77-89
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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