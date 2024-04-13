Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasına bugün oynanan 4 maçla devam edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam Net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 92-84
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Fenerbahçe Koleji Novotel: 88-91
Bornova Belediyesi Karşıyaka- MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 80-95
Son Dakika › Spor › Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 33. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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