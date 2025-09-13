Türkiye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalinde Almanya ile Karşılaşacak

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacak olan Türkiye Basketbol Milli takımının mücadelesi Atatürk Kent Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izlenebilecek.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye - Almanya basketbol final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi dev maçı dev ekrandan Aydınlılar ile buluşturacak. Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Yenipazar Belediyesi önünde kurulacak olan dev ekranlardan final heyecanı yaşanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Türkiye-Almanya final maçının heyecanını dev ekranlardan yaşamak için tüm Aydınlıları maça davet etti. - AYDIN