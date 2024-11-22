Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'tan 2026 Dünya Kupası Hedefi - Son Dakika
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'tan 2026 Dünya Kupası Hedefi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç\'tan 2026 Dünya Kupası Hedefi

TBESF Başkanı Alpaslan Erkoç, federasyonun başarılarından bahsederek, 2026 Dünya Kupası'na yönelik hazırlıklarını hızlandırdıklarını ve bu kupayı tekrar kazanmak istediklerini açıkladı.

22.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:20
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TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Alpaslan Erkoç, "Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu dünyanın en başarılı spor federasyonlarından bir tanesiydi. Önümüzde 2026 Dünya Kupası var ve hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda yapılan başkanlık seçimi sonrası göreve başlayan yeni başkan Alpaslan Erkoç, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Erkoç, TBESF'in dünyanın en başarılı spor federasyonlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Bugün ya 3'üncü ya 4'üncü günümüz başkanlıkta. İnşallah vatanımıza, milletimize ve engelli camiasına güzel işler yaparız. Başarılı bir federasyonuz. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu dünyanın en başarılı spor federasyonlarından bir tanesiydi. Önümüzde 2026 Dünya Kupası var ve hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE SÜPER LİGİ 24 KASIM'DA START ALIYOR'

Ampute Futbol Süper Lig'de yeni sezonun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde start alacağını hatırlatan başkan Erkoç, "Süper Ligimizin arkasından bir hafta sonra 1'inci ligimiz başlayacak 15-20 gün sonra da 2'nci Lig başlayacak. TBESF olarak Türkiye Kupası'nı ilk kez deplasmanlı lig haline getirdik. Bu sene de böyle bir çekişmeli bir Türkiye Kupamız olacak. Yine ilk defa Süper Kupa sistemini getirdik. Bu Süper Kupa'da mücadele edecek Alves Kablo ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başarılar diliyorum. Ayrıca bu 4 yıllık süreçte en büyük hedefimiz gençleri spora kazandırmak. Ampute olmuş on binlerce gencimiz var. Bakanlığımız, Sayın Bakanımız bu olaya çok eğiliyor. Ampute olmuş, engelli kalmış insanları spora kazandırmak için. İnşallah onların da bu açmış olduğu güçlü kapıları biz de verimli kullanıp depremden dolayı engelli olmuş kalmış insanları spora kazandırıp, 4 sene içinde onları da hayata katmak istiyoruz" dedi.

'DÜNYADA EN ŞANSLI ENGELLİ SPORCULAR TÜRKİYE'DE'

Engelli bireyler olarak tesis noktasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını diLe getiren Erkoç, "Türkiye'de tesisleşme anlamında gerçekten bir eski çağ, bir yeni çağ var. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce bir eski çağ yaşıyorduk. Rampasız salonlar, tamamıyla engelliye engelli olunsun diye yapılmış salonlar vardı. Çünkü hiç düşünülmemişti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın atmış olduğu yeni temellerle, çalışmalarla, yeni yasalarla beraber artık Türkiye'de her engelli bireyle beraber yaşlı bireylerin de artık ulaşılabilir salonlar, ulaşılabilir tesisler olduk. Yani tesis konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Aşağı yukarı, 17 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kanunlarla beraber her şey bize daha uygun. Dünya sporunda engelli bireylere Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlamış olduğu hakları ABD bile sağlamıyor. Dünyada en şanslı Paralimpik oyuncular, paralimpik spor yapan, engelli spor yapan bireyler, bizim Türkiye'mizde yaşayan sporcular. Bunlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu imkanlarla başladı. Mesela Avrupa'da bugün engelli bireyler ceplerinden spor yapıyor. Bizim ülkemizde ise devlet destekliyor. İşte bizim Avrupa'da bir engelli birey ya da dünyada bir engelli birey bir altın madalya aldığı zaman ödülü gerçekten gülünç bir noktada ama bizim ülkemizde ise bir Avrupa şampiyonluğu, bir olimpiyat yani paralimpik şampiyonluğu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki koşan bir sporcuyla, yürüyen bir sporcuyla aynı ödülü alıyorlar. Bu da çok büyük bir teşvik. Dünyada yok, hatta dünya bunu örnek gösteriyor, oradaki engelliler. Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu imkanlar doğrultusunda daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Buradan Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakan'a da çok teşekkür ediyorum. Bütün spor dallarına vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı. Ayrıca bayrağımızı her zaman göklerde sallandıran Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'nın sporun içinde olması da milyonlarca gencin, milyonlarca sporla uğraşan insanın önünü açıyor. O da bizim için büyük bir şans" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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