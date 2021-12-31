Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Ercan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınında Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğrafını tercih eden Ercan, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti" fotoğraflarını oyladı.

Başkan Ercan, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.

Ercan, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Mete Gazoz'un sevincini karelediği fotoğrafı çok beğendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mete'nin okçuluk branşında bu kadar genç yaşta olimpiyat şampiyonu olması hepimizi gururlandırdı. Verdiği selam kendisine özgü bir selam. Kendisine hayranlık duydum. Yarışta bu fotoğrafın birinci olmasını çok isterim."